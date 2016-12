Premier espace de ce genre dans la Casbah d'Alger, le «Studio d'arts N.A.S» est situé dans la maison historique «Dar Bouhired», au 3, rue Malaïka Benaïssa (ex-rue Caton), où avaient été arrêtés, en mars 1955, Zohra Drif, Rabah Bitat et Yacef Sâadi. Avec la participation de plusieurs artistes, l'espace a été inauguré par une exposition de plasticiens comme l'artiste peintre contemporain «L'homme jaune», le designer «Yamo», l'artiste street art «Sneak» ou encore Arslane Naïli et Redouane Larbi. Toiles, sculptures, photographies et produits de dinanderie ont été disposés de manière à créer un petit parcours de visite sur les quatre niveaux de cette demeure historique.

En plus d'avoir cédé une partie de la maison pour cette initiative, les occupants de la maison ont, également, pris part à l'organisation de l'événement et la visite guidée de la bâtisse. Arslane Naïli, plasticien et initiateur de ce projet, a indiqué que ce studio d'art sera «ouvert pour des événements ponctuels», afin d'abriter des expositions, des ateliers d'initiation à la photographie et la peinture pour les jeunes, ou encore des résidences de création autour de la Casbah et du patrimoine. Le «Studio d'arts N.A.S» sera, également, selon Arslane Naïli, un «espace de promotion artistique et un repère d'artistes et amateurs d'art», se voulant un relais de jeunes talents pour donner plus de «visibilité» aux artistes dans le plus grand site touristique de la capitale.

Cette première exposition sera ouverte aux visiteurs jusqu'à la fin du mois avant que l'espace n'accueille d'autres événements au début de l'année prochaine.





R. C.