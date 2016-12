Le ministre a présenté ces journées comme une opportunité pour mettre en exergue la progression du cinéma arabe, à travers la présentation d'une série de films qui ont été présélectionnés aux Oscars. Ces journées constituent, a-t-il ajouté, un cadre de rencontre d'artistes algériens avec leurs pairs de pays arabes, susceptible de leur ouvrir la voie à des coproductions cinématographiques de bonne facture. Dix films arabes, présélectionnés aux oscars 2017 dans la catégorie «Meilleur film étranger», seront projetées durant cette manifestation. Parmi ces films, figure le Le Puits de Lotfi Bouchouchi et 3 000 nuits de la Palestinienne May Masri. Des films algériens tels que Lotfi d'Ahmed Rachedi, Harraga Blues de Moussa Haddad et Patrouille à l'Est du défunt Amar Laskri seront, également, projetés. Des rencontres-débats avec les réalisateurs sont prévues, à l'issue des projections, en plus de trois ateliers de formation sur la critique cinématographique (destinés aux journalistes et cinéphiles), ainsi que sur l'image et l'infographie (pour les réalisateurs amateurs). Dans le cadre de ces journées initiées par l'association «Lumières», avec le concours d'entreprises et des autorités locales, des projections seront aussi projetées par le Centre national du cinéma audiovisuel (CNCA) à Touggourt et à Ouargla.

R. C.