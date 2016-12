Sza Sza Gabor, qui fut Miss Hongrie en 1936, était considérée comme l'une des plus belles actrices de son époque. Connue pour ses provocations, elle avait écrit, en 1970, un livre intitulé «Comment trouver un homme, comment le garder et comment s'en débarrasser». Mariée à 20 ans avec un diplomate turc de vingt ans son aîné, Sari Gabor aura huit autres époux, tous censés lui offrir fourrures, bijoux et un train de vie flamboyant. Elle divorcera sept fois et son huitième mariage sera annulé dès le lendemain. Elle épousera, entre autres, le magnat de l'hôtellerie, Conrad Hilton, l'acteur britannique George Sanders et en dernières noces, il y a 30 ans (1986), un prince allemand. Née à Budapest, le 6 février 1917, d'un père diamantaire et d'une mère rêvant d'être actrice, Sari Gabor a 24 ans lorsqu'en 1941, elle quitte la Hongrie avec ses deux soeurs Eva et Magda pour les états-Unis. Les «Gabor sisters» deviennent célèbres à Hollywood où Zsa Zsa, remarquée par son franc-parler et son humour, débute à la télévision. Elle a joué au cinéma dans «Cinq mariages à l'essai», «Moulin rouge», «Lili», «L'ennemi public numéro un», «La soif du mal». Devenue une grande célébrité à Hollywood, elle joue son propre rôle dans plusieurs films, comme «Freddy 3 - les Griffes du cauchemar» (1987). De même qu'elle a multiplié les maris et les amants, parmi lesquels Frank Sinatra, Richard Burton et Sean Connery.

R. C.