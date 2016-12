La mise en service de cette infrastructure, intervenue dans le sillage de la 15e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh, a été marquée par la projection du film documentaire Cheikh El Hasnaoui : de la maison blanche à l'océan bleu, de Abderrezak Larbi Chérif. Cette salle de cinéma, fermée depuis plus d'une vingtaine d'années, d'une capacité de 350 places, s'est avérée trop exiguë pour contenir tous les spectateurs présents, dont une partie a dû suivre la projection debout. Selon la directrice locale de la Culture, Nabila Goumeziane, les travaux de réhabilitation et d'équipement de cette infrastructure ont nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière d'environ 99 millions DA. Cette salle de cinéma a été rénovée et équipée selon les normes actuelles du septième art, a-t-elle précisé. Une exposition sur des films cultes et de grandes figures du cinéma algérien a été organisée au niveau de cette salle baptisée du nom du défunt chanteur Matoub Lounès, à l'occasion de cette mise en service. Mme Goumeziane a indiqué qu'un programme d'activités qui ciblera dans un premier temps les enfants est en cours d'élaboration par la direction de la Culture pour animer cet espace. Le parc des salles de cinéma de la wilaya sera renforcé, courant 2017, par la réception de la salle Djurdjura dont les travaux de reconstruction sont en voie d'achèvement, a ajouté cette même responsable.



R. C.