A cette occasion, l'écrivain et journaliste, Ahmed Ben Allam, a affirmé que ce Festival a encouragé les jeunes cinéastes à projeter leurs films devant le grand public. «Ce festival est une occasion qui a permis à la jeune génération de s'intégrer dans le 7e art et de développer son savoir-faire», a t-il dit. Le conférencier a appelé cette corporation à améliorer la qualité des fictions proposées au grand public pour tirer vers le haut le cinéma algérien, en général, et amazigh, plus particulièrement, mais aussi d'imposer leurs films sur la scène internationale. Selon lui, la qualité de la production cinématographique est réaliste, il faut dès lors proposer des films créatifs. «Il y a un bouillonnement dans le cinéma amazigh», a-t-il ajouté. A cet effet, il a plaidé pour la construction dramaturgique et dramatique du personnage. «Pour améliorer la qualité de nos films, il faut préconiser la formation de structures dans les différents métiers du cinéma, notamment le scénario, la production, le décor, la mise en scène et même la régie pour assurer une certaine fluidité de notre produit. A cela s'ajoute, la nécessité de trouver des structures pour financer le cinéma», a-t-il plaidé. Ben Allam est revenu sur le parcours difficile de la naissance du film en langue amazighe, notamment durant les années 1980. D'après lui, le premier film produit en tamazight est le court métrage de 22 minutes réalisé par Cherif Aggoune en 1990, alors que le long métrage est La Colline Oubliée «Tawrirt Yettwattun» adapté du roman éponyme de Mouloud-Mammeri et réalisé par Abderrahmane Bouguermouh. C'est le premier film d'expression amazighe, suivi de Machahou réalisé par Belkacem Hadjadj en 1995. Le troisième film, est «La Montagne de Baya» d'Azzedine Meddour réalisé en 1997.



Z. C. H.