Ce festival, qui sera organisé cette année en hommage au défunt cheikh Da Mehmi Mohamed Benamar, un des piliers de l'Ahellil, dans son genre «Tegrabet», vise la promotion et la préservation de l'Ahellil, un patrimoine immatériel propre à la région du Gourara et classé en 2005 par l'UNESCO, patrimoine universel. La transmission de cet art ancien de générations à génération, à travers la participation de jeunes auprès de troupes de choyoukh d'Ahellil, permet de sauvegarder le texte poétique de ce patrimoine, son archivage et sa préservation sur des supports modernes pour enrichir la banque de données le concernant, à la satisfaction des chercheurs et anthropologues, et autres parties intéressées. Les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ce festival national, qui aura pour cadre, le théâtre en plein air de la capitale du Gourara, Timimoun, pour permettre un bon accueil au grand public, visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya, qui se déplaceront pour apprécier ce genre musical séculaire. Le programme de cette manifestation de trois jours prévoit des soirées de chants et danses Ahellil exécutées par les troupes participantes. Coïncidant avec les célébrations du 7e jour du Mawlid Ennaboui (naissance du Prophète QSSSL) et du nouvel an, cette manifestation devrait drainer des flux de touristes, nationaux et étrangers, qui auront aussi l'opportunité d'apprécier la beauté des sites naturels sahariens et autres sites touristiques et archéologiques de la région.



R. C.