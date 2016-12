Qui de Farid Foussi ou de Hamid Maroufa a déteint sur l'autre ? Le citoyen ou le comédien ? Le personnage a-t-il phagocyté l'homme ? Hamid se réfugie dans ses délires et tance entre ses personnages et ses divers rôles. Cette fuite de la réalité n'est-elle pas un refuge pour lui ? Vulnérable et romantique, Hamid voit sa vie non conforme à ses aspirations aussi, il se permet des incartades spirituelles à l'image de ses rôles pour vivre des moments propres à lui de pur bonheur.

Ces délires abondants et prolifiques le maintiennent pour ne pas sombrer dans la folie. Grâce à l'amour et à la passion de sa femme, Rosa, qui est journaliste, il s'en sortira indemne et sera primé pour ses envolées lyriques théâtrales. Cette récompense rappelle certains comportements délétères de notre société comme le chantage et la corruption. Mais la ruse finira par avoir gain de cause à ce sordide chantage dont est victime Rosa. Ce roman, qui met en scène des personnes très différentes par leurs personnalités et comportements , témoigne de la portée et de l'impact de la passion. C'est cet amour qui sauvera Hamid de Farid et qui reprendra les rênes de sa vie aux côtés de sa douce moitié. Par ailleurs, ce roman, qui fleure bon la vie et la passion, renvoie aux multiples problèmes de notre société , notamment les passe- droits, la corruption et la gabegie. Dans cet amalgame de privilèges sur fond d'intrigue, «Le comédien», comme l'homme, s'en sort avec aisance. D'une écriture fluide, pleine d'émotions, ce roman nous plonge dans une société déliquescente et sans repères qui cherche une panacée. L'auteur avec conviction tente de dénoncer ces faits et semble optimiste.

Abus et dérives

Nadjib Stambouli a mis la pleine mesure de son talent d'écrivain comme il sait le faire pour nous conter une saga colorée et disjonctée à l'image de son personnage cardinal, qui arrive à émerger de cette situation scabreuse et litigeuse. Sans verser dans un moralisme simple, cet ouvrage remet les pendules à l'heure pour dénoncer certains abus et dérives qui minent notre société. Indéniablement, «Le comédien» est une belle histoire pleine de bon sens à lire plaisamment.





Kheira Attouche