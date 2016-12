Vendredi dans la soirée, l'opéra d'Alger Boualem Bessaiah a accueilli l'irakien Omar Zyad, l'Orchestre régional d'Alger de musique andalouse et le marocain Abdelmoumen Abderrahim qui ont animé l'une des plus belles soirée du 11e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes (FestivAlgérie).

Le public nombreux de l'Opéra d'Alger a pu apprécier divers genres musicaux menés avec brio pendant trois heures par des musiciens chevronnés qui ont permis le voyage dans l'univers attrayant de différents terroirs culturels. Représentant l'Irak, Omar Zyad Hikmat au qanoun, accompagné par Ahmed Finjam à la contrebasse et Mustapha Sabaa à la percussion a embarqué l'assistance dans les méandres mélodieux des ‘’maqamet’’ et les cadences apaisantes des mouwachahate dans une belle fusion des genres algérien, irakien et égyptien. Le qanoundji, brillant de technique et de maîtrise, a offert une belle prestation accompagnant la mélodie avec un doigté impressionnant d'agilité, au-delà du soutien rythmique de la contrebasse et de la percussion. Après avoir interprété plusieurs chansons irakiennes, le chanteur a repris Allô, Allô d'El Hachemi Guerouabi, Ya Rayeh de Dahmane El Harrachi et Abdelkader ya Boualem, une chanson du terroir oranais. Hana Boukhris de Tunisie, Youssef Kassimi Alami du Maroc et Ahmed Hossein El Cheikh de Syrie sont ensuite montés sur scène pour interpréter respectivement Fakkarouni de Oum Kalthoum, Touchiyet Istihlel du patrimoine andalou marocain et Nostalgia du compositeur grec Yanni. L'Orchestre régional d'Alger de musique andalouse dirigé par Zerrouk Mokdad a offert un florilège de pièces du patrimoine, interprétées par le violoniste Kamel Belkhodja auquel un hommage a été rendu. L'Orchestre régional d'Alger, bien applaudi par le public, a choisi des chansons assez rythmées d'une nouba andalouse. De son côté, le chanteur marocain Abderrahim Abdelmoumen est intervenu en fin de soirée avec un répertoire de pièces dans le genre soufi, accompagné par un orchestre de six musiciens qui ont fait bonne impression. Il a créé la surprise en invitant la chanteuse Lila Borsali à le rejoindre sur scène alors qu'elle était dans la salle parmi les spectateurs. Abderrahim Abdelmoumen a terminé son passage en chantant avec ses musiciens l’hymne national algérien Qassaman.

R. C.