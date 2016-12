Initié à l'occasion du 31e anniversaire de la mort de Ferhat Abbas, premier président du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne), le salon expose 88 œuvres réalisées par 15 artistes locaux et 21 autres venus de plusieurs wilayas dont Ghardaïa, Alger, Constantine, Laghouat, Biskra, Oran et Tlemcen, a indiqué le directeur de la maison de la culture, Abdelhakim Djamaâ. La manifestation est une occasion d'entrer en contact avec d'autres artistes, de s'enrichir et d'acquérir de nouvelles expériences, a estimé le calligraphe, Smaïl Djaouad de Ouargla qui expose deux œuvres. Des manuscrits du saint Coran, ardoise et de vieilles tablettes d'apprentissage du Coran sont exposés à l'occasion par les zaouïas Hamlaouia et Benchikh (Mila) et Errasfeli (Sétif). En marge du salon, un atelier d'initiation à la calligraphie sera animé au profit de jeunes jusqu'au 10 janvier, par des enseignants des deux écoles de Beaux-Arts de Sétif et de Constantine, a indiqué M. Djamaâ. Une cérémonie de remise des trois premiers prix aux lauréats du concours du meilleur calligraphe a été programmée à la maison de la culture.

R. C.