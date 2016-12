De visu, c'est une profusion de lacets enchevêtrés et combinés multicolores qui racontent la saga, les humeurs et les états d'âme d' Arezki Mahtout. Le plasticien, qui a vécu l'exil au Canada et en France, fait de gros clins d'œil aux teintes vives qu'il affectionne particulièrement, lui rappelant son pays tout de tons chatoyants, qui différent de ceux du Québec. A ce sujet, il précise avec engouement : «Je remets les couleurs algériennes dans mes peintures, et c'est devenu ma passion.» Sa palette joyeuse, chamarrée et ardente lui procure des souvenirs auxquels il est attaché.



La passion

Les cimaises de la galerie Asselah-Hocine sont baignées de luminosité et de tons multiples. C'est une gamme variée et diversifiée avec, notamment, du rouge, bleu, vert, noir, violet et du jaune. Ces touches colorées et ces lacis, conjugués à d'autres formes géométriques, montrent le style particulier de l'artiste. Autodidacte, mais passionné par la peinture dès son jeune âge, Arezki n'a jamais cessé de s'adonner à l'art pictural. La peinture constitue pour lui une passion, qui lui colle à la peau et qui lui permet d'exorciser ses petites peines et ses inquiétudes. En témoignent ses œuvres qui, à son insu, dévoilent ses états d'âme. A ce sujet, l'artiste avoue : «Souvent, quand je vois que le tableau livre certaines de mes impressions et ressentis, j'essaye parfois de le modifier.» Indéniablement, sa peintre devient un miroir qui reflète ses joies et ses angoisses et, d'autres fois, il exprime réellement ses ressentis, dit il. Sa peinture est en symbiose avec ses humeurs . «C'est mon subconscient qui s'exprime, et dès que je peins, je me calme», indique-t-il. L'ensemble de l'œuvre de Mahtout est à l'huile avec des tons attrayants et chauds. Lorsqu'on est au Canada avec un froid à vous glacer, on ne peut que se remémorer les nuances vives de son pays et de sa Kabylie natale. Pour ce peintre, les couleurs se bousculent et, presque à son insu, il accole ses aplats de peinture et ses touches colorées presque pour contrer cette intense froidure. «Ma peinture dénote mon état d'âme et je ne préfère aucune couleur, car je les apprécie toutes, vu que je joue avec les émotions comme le rouge symbolise la colère, le vert l'espérance, le tout que je marie selon mes humeurs», précise-t-il. Les titres de ses tableaux, notamment, «La contemplation», «Ma patrie», «Illusion», «Galaxie» et «Magnétisme,» sont aussi suggestifs les uns que les autres et donnent la dimension de son œuvre à travers d'innombrables thématiques.

L'enthousiasme

Depuis son retour en Algérie, le plasticien en est à cette seconde exposition, alors que la première a eu lieu au Bastion 23 avec l'association «Acat». Mais cela n'exclut en rien son parcours à l'étranger, aussi bien en France qu'au Canada, où il a participé à de nombreuses expositions et concours. Il a obtenu le diplôme d'honneur du 7e festival des arts de la rue à Dijon ( France) et la 61e place sur 360 candidats pour le gala des arts visuels à Montréal ( Canada). Désappointé que son nom ne soit pas très connu en Algérie, par contre, il est inscrit dans le dictionnaire des artistes et peintres en France. Selon les propos de ce plasticien, «la vie est triste, donc, il faut l'égayer avec l'harmonie des couleurs».

Mahtout, qui a comme prédilection l'abstrait depuis ses prémices jusqu'à un parcours de plus d'une vingtaine d'années, poursuit cette voie qui lui procure beaucoup d'enthousiasme et de joie. Cette exposition intéressante mérite un grand détour pour découvrir un artiste plein de talent et d'émotions.

Kheira Attouche