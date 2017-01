A six mois du mois de Ramadhan, la course aux feuilletons, sitcom, ou autres caméras cachées est lancée sur le terrain des programmes des télévisions algériennes étatiques et privées, et les enchères montent lorsqu'il s'agit d'acheter un bon feuilleton ou de s'offrir les services d'un comédien tel que Salah Ougrout dit Souileh.

En effet, la chaîne privée Echourouk Tv s'est relancée dans la préparation de son sitcom à succès «Achour El Acher» pour sa deuxième saison. Alors que le producteur et réalisateur du feuilleton, Djaâfar Gacem, en collaboration avec la chaîne, a joint à l'écriture du scénario du film des scénaristes professionnels, le plus difficile reste de trouver les sponsors. Chose que Djaâfar Gacem a entamée depuis un mois. Le sponsor principal de la série étant l'opérateur Ooredoo qui, en 2015, avait misé plusieurs milliards sur la série, pourrait toutefois revoir sa copie cette année, selon le site Dernières Infos d'Algérie. «En effet, après le départ de Joseph Ged et du responsable en chef du marketing, Juan Luca, les opérations de sponsoring sont devenues difficiles avec le nouveau patron, Hendrik Kasteel. Mais en attendant de signer quelque chose avec Ooredoo, Djaâfar Gacem a réalisé le plus gros en s'assurant la participation du héros de la série, Souileh. Ce dernier avait refusé de faire une suite si le cachet n'était pas à la hauteur du personnage. C'est chose faite, puisque Gacem aurait fait une offre que le comédien ne pouvait refuser : 2 milliards de centimes (20 millions de dinars) pour tenir le rôle principal du roi Achour», cite la même source. Le comédien aurait signé le contrat avec comme clause de ne pas jouer dans aucune autre série durant la période du Ramadhan 2017. Le réalisateur Djaâfar Gacem voulait régler, dès le départ, le problème du comédien principal. Et la somme de 2 milliards bloquerait Souileh définitivement pour la production de «Achour El Acher», devenant par la même occasion l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision algérienne, mentionne le site.

S. B.