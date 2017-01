L'édition de ces ouvrages se fera dans le cadre d'un accord entre l'ONCI et l'Instance arabe du théâtre, organisatrice du festival qui se tient simultanément à Oran et à Mostaganem jusqu'au 19 du mois courant. Avant la clôture de ce festival, un premier ouvrage sera présenté aux participants et à la presse. Il s'agit d'un travail regroupant les biographies des personnalités du 4e art algérien disparus, qu'il s'agisse des membres de la glorieuse troupe artistique du FLN ou des artistes de la période post-indépendance. Ce premier ouvrage contiendra des notices biographiques de tous ces artistes donnant des informations sur leurs parcours artistiques, leurs noms véridiques et d'artistes ainsi que toutes leurs œuvres dramatiques. L'objectif étant de braquer les projecteurs sur ces figures artistiques peu connues ou oubliées, et de mettre en exergue leurs contributions à la naissance et au développement de l'art scénique algérien. Un autre titre sera, également, édité et dédié au théâtre algérien. Il est l'œuvre du défunt auteur et critique Salah Lombarkia, disparu en 2015. Cette opération se fera, après l'accord donné par la famille du défunt pour la publication de son travail. Salah Lombarkia est l'auteur de nombreux textes dramatiques dont «Ennar wennour», pièce théâtrale montée par le TR Batna, ainsi que de nombreuses études et critiques sur le théâtre algérien. Il a été l'un des fondateurs de l'Association internationale du théâtre, (AITU), créée à l'université de Liège (Belgique).

R. C.