Cette grande artiste est célèbre pour ses différentes interprétations du rôle de maman dans les feuilletons égyptiens et au cinéma. L'actrice s'était distinguée dans plusieurs rôles cinématographiques, notamment dans les films "Al Hafid" (le petit fils), Al Mostahil (l'impossible), "Mohima Saaba" (mission difficile), Saa Wa Nisf (une heure et demi), Al Farah (la joie).

La défunte compte également à son actif plusieurs prestations dans des séries télévisées dont "Yitraba f Izo" qui a rencontré un grand succès, où elle a brillé dans son interprétation de Mama Nouna. Parmi les meilleurs feuilletons où la défunte artiste a joué figurent Alf Lila wa Lila (mille nuits et une nuit), Al Bakhil wa Ana (le radin et moi), Zahra wa Azwadjouha al Khamsa (Zahra et ses cinq époux) et Al Qahira wa Nass. Au théâtre, le public se souviendra de son interprétation mémorable dans la pièce à succès "Al îyal Kibrit" (les enfants ont grandi) où elle a partagé les premiers rôles avec Said Saleh, Ahmed Zaki, Younes Chalabi et Hassan Moustapha. L'actrice a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans la série "Yitraba f Izo" lors du festival des médias arabes en 2007 et le trophée d'hommage lors du Festival Oscar du cinéma égyptien en 2008. Elle était parmi les plus grandes actrices arabes de ces dernières décennies.





R. C.