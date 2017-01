Une copie géante du tableau du peintre impressionniste Claude Monet, La jeune femme à l'ombrelle, composée de milliers de carrés de tricot et conçue à Rouen (France), est exposée depuis hier, dans l'hôtel Marriott Marquis à New york (USA).

L'association Cité mômes a recomposé avec des milliers de carrés de tricot cette œuvre célèbre de Monet. Cette réplique de La Femme à l'ombrelle a été dévoilée au grand public, le 27 août dernier. La copie géante remarquée par le magazine américain Vogue Knitting, consacré à la mode du tricot, a créé le buzz jusqu'à New York où elle est exposée. Le tableau, trésor du Musée d'Orsay à Paris, représente Suzanne, l'une des belles-filles du maître de l'impressionnisme. La jeune femme vêtue d'une robe blanche est peinte en contrebas d'un talus, sur un fond de ciel bleu nuageux et un parterre d'herbes folles et de fleurs des champs. L'œuvre tricotée, surnommée tout simplement «Suzanne» par ses conceptrices, est composée de 15 000 carrés et mesure 6 mètres de haut sur 4 mètres de large.



R. C.