Un colloque national sur la vie et l'œuvre du défunt chantre de la poésie et du chant bédoui Abdelkader El Khaldi se tiendra lundi et mardi prochains à Mascara, à l'initiative de la maison de la Culture Abi Ras Nassiri et de l'association culturelle El Fenane.

Selon le directeur de la maison de la culture de Mascara, Rachid Mouchaïd, cette rencontre est organisée à l'occasion du 53e anniversaire de la disparition de Cheikh Abdelkader El Khaldi, natif de la localité de Froha et l'une des figures marquantes de la poésie melhoun et du chant bédoui. Auteur prolifique, ses œuvres suscitent toujours l'engouement des amoureux de ces genres artistiques qui puisent leurs racines dans le patrimoine ancestral. Les organisateurs ont prévu des conférences, des soirées poétiques et des représentations folkloriques aussi bien au niveau de la maison de la culture de Mascara qu'à la résidence universitaire 1000 lits. Des artistes, poètes, universitaires et chercheurs de Mascara et des wilayas de l'ouest du pays animeront ces activités. Des ateliers seront également organisés pour débattre de l'apport du melhoun dans le développement de la culture dans la société, les mouvements culturels et le développement du melhoun et les moyens de promotion du chant bédoui.

Il est également prévu des visites des sites historiques liés à la période de l'Emir Abdelkader et à la localité natale de Cheikh El Khaldi. Né le 20 avril 1896 à Froha, Cheikh Abdelkader El Khaldi est l'auteur de plus de 3000 qacidas. Celles-ci ont été reprises par un grand nombre de chanteurs algériens, à l'instar d'Ahmed Wahby, Blaoui Houari, Ahmed Saber, Cheikh Mamachi, Cheikh Djilali Aïn Tedeles, Mohamed Belkhayati et Ali Maaskri.

D'autres chansons écrites et chantées par El Khaldi telles que Bakhta ont été reprises avec de nouveaux arrangements par Houari Benchenet, Cheb Khaled et bien d'autres. Le défunt El Khaldi a animé des émissions à la Radio d'Oran et d'Alger entre 1946 et 1953. Il décèdera le 16 janvier 1964. Il faut noter par ailleurs que Cheikh Abdelkader El Khaldi était un poète de melhoun et un chanteur de bédoui. Il été accusé à tort d'avoir chanté le rai, un style créé et chanté à l'époque uniquement par les femmes de Sidi Bel Abbès.

R. C.