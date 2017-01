«Cette nouvelle exposition de la Bibliothèque Max Aub est dédiée aux nouvelles éditions de poésie qui font partie de l'important don du ministère de la Culture espagnol envoyé pour le Salon International du Livre d'Alger (Sila)», peut-on lire sur leur site internet de l'institut. Les livres exposés seront mis à la disposition des lecteurs qui désirent les consulter sur place, ou même les emprunter.

«Tous les livres exposés seront disponibles pour être consultés et empruntés à partir du dimanche 15 janvier», précise-t-on. Les œuvres de Max Aub, un auteur dramatique, romancier, essayiste et critique littéraire mexicain seront mises en valeur, au grand bonheur de ses fans algériens. Il faut rappeler par ailleurs que plusieurs activités culturelles et instructives sont organisées par l'institut Cervantès à Alger. Le jeudi 26 janvier, un concert de musique flamenco est prévu dans la même enceinte. Il sera animé par le groupe Nessma, dans le cadre de La nuit des idées organisée par l'institut français d'Alger.

Arezki Ibersiene