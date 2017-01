Slim, qui est parmi les pionniers de la bande dessinée et la caricature algérienne, a présenté ces deux nouveaux albums en plus de «Tout va bien» (paru en 2012), et de «Dz2 le mur» (2014). Pour réaliser ses albums, Slim rassemble des planches qu'il a publiées au courant de l'année et les met dans une seule publication. «Je fais une planche par semaine. Cela fait donc 52 planches par an. Et c'est le nombre limite pour faire un album de ce genre», nous explique Slim en poursuivant : «Beaucoup de gens ratent la parution de ces planches durant l'année. Et les rassembler ainsi dans une seule parution leur donne l'occasion de les revisiter.» Un travail aussi de mémoire que Slim réalise avec beaucoup de passion et de ferveur tout en gardant un regard des plus aiguisés sur son temps. Peu d'Algériens ignorent qui est Slim. Beaucoup d'étrangers le connaissent aussi. «Si vous voulez connaître l'Algérie, lisez Slim», comme disait le dessinateur français Georges Wolinski mort lors d'une attaque terroriste en 2015 à Paris. Slim, c'est aussi une trentaine de BD (bande dessinée), des chroniques dessinées publiées dans des magazines et des quotidiens algériens, et de centaines de publication dans la presse. Tout comme pour les deux principaux personnages de ses BD, à savoir Bouzid et Zina, l'humour et la perception des choses de Slim n'ont pas pris une ride. Ce caricaturiste de 72 ans a toujours bonne mine quand il s'agit d'interpréter l'actualité à sa manière, lucide, ludique mais autant loufoque. Dans ces nouveaux albums qui se distinguent des précèdents, Slim revient partiellement sur ses deux personnages mythique, Bouzid et Zina. Des personnages créés en 1964 à Ben-Aknoun (Alger), rencontrées à Oued Tchicha non loin du douar de Zina (Bent El Kelb). Slim raconte leur attirance sauf que «Bouzid est un aventurier, il ne se mariera jamais avec la Bombe dialou», dira Slim. «Ces nouveaux albums sont un peu différents des autres. Cela dit, je reviens aussi par moment vers mes personnages en les faisant évoluer dans Dz 2 ou Dz 3, car je donne ici plus de souffle à mon histoire. La mayonnaise a pris en 1968 et ça continue. Ça m'intéresse de faire vivre mes personnages, car maintenant, ils sont plus maîtrisés, techniquement et gravissement parlant»,a-t-il souligné.



Tout va bien pour dire que tout va mal

Dans ces nouveaux albums, Bouzid et Zina sont au Maroc. Ils sortent des frontières (plutôt des grillages) algériens et ils arrivent au Maroc où ils sont bien reçus. Puis, ils partent en Harraga (clandestinement) en Espagne où ils sont, par contre, moins bien reçus. Du coup, ils reviennent en Algérie… Dans «Tout va bien», c'est plus une connotation politique pour dire aussi que tout va mal. Ici, le lecteur retrouve le profil critique tout en dérision de Slim. «Les politiques ne m'aiment pas. Ils savent que je sais…et ça me permet aussi de slalomer entre les dits et les non-dits, les attentions, faut faire gaffe… la police…», souligne Slim. Etant un pionnier dans la caricature algérienne, Slim affirme qu'il n'est pas très optimiste concernant la relève de cet art. «Il y a aussi beaucoup de dessinateurs talentueux arabophones, alors que je ne maîtrise pas la langue arabe. Donc, je décode difficilement leurs messages. Mais je pense qu'il y a tout de même une certaine relève. C'est pour cela que je dirais aujourd'hui aux jeunes talents de persévérer, de profiter des réseaux sociaux là où ils pourraient s'émanciper en toute liberté. Dans mon temps, s'il n y avait pas le quotidien El Moudjahid qui publiait mes planches, qui m'aurait connu ? Personne. J'ai travaillé dans ce journal gouvernemental où on pratiquait la langue de bois. Du coup, mes planches étaient contradictoires avec le discours du journal. Et les gens m'ont fait confiance pour ça, même si j'ai subi des fois des censures», raconte Slim. Ce dernier reproche à la direction d'El Moudjahid de l'époque le fait de lui avoir fauché toutes ses planches de la première BD. «Elles ont toutes disparu. Ils les ont prises, peut-être qu'ils les vendront un de ces jours… alors que j'aurai pu les publier pour que les gens puissent se rappeler d'une époque révolue», regrette Slim.



Où est mon Algérie ?

La nostalgie d'une époque qu'il regrette aussi. «Je ne m'attendais pas à une Algérie pareille. Mon Algérie ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Moi, je rêve d'une Algérie comme je la raconte dans Dz 2, plus belle là, et où il y a moins d'interdits, où les gens sont libres, peuvent faire de manifestations, et font ce qu'ils veulent. Aller prendre une bière dans une terrasse de café, comme on le faisait en 1964 dans une époque soit disant de dictature. On était beaucoup mieux que maintenant où on a l'impression de vivre à Falloudjah en Irak… mais, c'est l'Algérie et Tout va bien…», poursuit Slim.

Le caricaturiste déplore, par ailleurs, la mauvaise distribution de ses albums (publiés à compte d'auteur sous la protection de l'Onda). «Plusieurs régions du pays ne reçoivent jamais ces albums», a-t-il indiqué. Concernant sa collaboration avec le réseau social Viber qui compte des millions d'utilisateurs en Algérie, Slim dira que c'était une très belle expérience à renouveler probablement. Rappelons que l'artiste a été présenté par une agence algérienne à Viber qui cherchait un talentueux bédéiste algérien pour réaliser des stikers à l'occasion du 1er Novembre. «Au début, je n'avais pas compris le principe, car pour eux ( Viber), le 1er Novembre est une fête nationale qui se fête comme le 14 juillet en France, où tout le monde sort et se souhaite bonne fête à outrance…» Cette collaboration a donné naissance à un pack de 16 autocollants algériens originaux à découvrir et à télécharger gratuitement depuis la boutique d'autocollants de l'application Viber.

Sara Boualem