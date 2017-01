En Algérie, tout le monde veut se mettre à la page. Et la page en Algérie, c'est le Facebook et les sites internet.

Le ministère de la Culture, comme les autres ministres d'Algérie et d'ailleurs, a voulu lui aussi se mettre à jour et a créé depuis fort longtemps son site. Les ministres se sont succédé et ce site est resté. C'est normal, puisque c'était le vœu de son premier concepteur. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que ce site ne bouge que pour donner les activités de Sa Majesté le ministre de la Culture. Pour cette semaine, par exemple, la dernière information est celle qui montre le ministre au chevet du comédien Djaâfar Beck, à l'hôpital de Zéralda. Pour les autres informations, le site vous donne tous les autres sites des maisons de culture, des théâtres et des salles gérées par l'ONCI mais, en faisant tout le tour, on ne trouve enfin rien. Enfin, pas tout à fait rien, car certaines anciennes infos comme le concert de l'année dernière de Majda Erroumi y est toujours.

Bari S.