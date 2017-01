C'est sans doute vrai pour de nombreuses d'entre elles, dont les acteurs, en quête de cieux plus cléments de l'autre côté de la rive, passent de l'espoir au cauchemar. Il y a, pourtant, des exceptions. De belles exceptions même. Comme celle que nous raconte Ali Aït Mouhoub dans son tout premier film documentaire : «20 ans sans identité» (20 años sin identidad, dans sa version originelle en espagnol).

Ce réalisateur, documentariste et journaliste qui a écumé le Vieux Continent avant de jeter l'ancre sur les côtes ibériques, nous conte et raconte une histoire aussi émouvante que poignante d'un jeune Algérien originaire de Bab El Oued, qui a échoué il y a 20 ans en Espagne. On peut déjà deviner les raisons qui ont poussé Saïd à fuir son quartier mythique populaire, théâtre grandeur nature du drame algérien, pour sauver sa peau. Sauf que le cauchemar a juste changé de nom et de lieu. En Espagne, l'Algérois est livré à lui-même. Sans papiers et sans perspectives, il s'est retrouvé dans un engrenage socio-administratif dont il avait du mal à sortir. Il lui était quasiment impossible de régulariser sa situation dans son pays d'accueil (ou plutôt de non-accueil) et, bien sûr, hors de question de revenir en Algérie.

Son salut, il le doit à sa fiancée espagnole, Carmen, qui l'a aimé, cru en lui et aidé à forcer le destin. S'ouvre alors pour lui une petite porte vers le bonheur perdu. Saïd et Carmen affrontent unis, pour le meilleur et contre le pire, le maquis bureaucratique qui les empêchait de voir plus clair. Et à force de courage et de persévérance, le couple finira par convoler en justes noces en Espagne puis à… Bab El Oued. Magnifique happy-end d'un film documentaire qui vous tient en haleine et vous fait vivre des émotions absolument très fortes.

Depuis qu'Ali Aït Mouhoub a fait sa rencontre avec Saïd et écouté son récit, il n'a plus résisté à la tentation de mettre cette aventure humaine à la disposition des téléspectateurs. «Son aventure m'a bouleversé ; c'était presque un devoir pour moi de livrer ce témoignage au grand public… Je pense que l’histoire de Saïd mérite d'être connue et méditée…», commente le réalisateur.

52 minutes d'intenses émotions

Et pour cause, au-delà des péripéties vécues par notre enfant de Bab El Oued, qui a tout laissé derrière lui y compris ses propres parents qu'il a «retrouvés» au cimetière, c’est cette plongée dans les drames humains vécus par ces milliers de jeunes Algériens qui larguent les amarres que ce documentaire nous propose. Il y a, bien sûr, la face visible de cet immense iceberg de la Méditerranée contre lequel se brisent des centaines de rêves et de vies. Mais il y a aussi de petites histoires comme celle de Saïd dans lesquelles on constate qu'il peut y avoir un happy-end au bout de l'enfer…

En revenant au printemps 2016 dans son quartier à Bab El Oued, à l'âge de 46 ans, flanqué de sa femme Carmen, Saïd retrouve la sourire d'avoir enfin réussi à faire un pied de nez au destin. On y voit un visage radieux à l'aéroport d'Alger et on entend des youyous accueillant le retour de l'enfant chéri.

Nous n'allons pas vous en dire plus sur ce film qui fera sans doute parler de lui. Aït Mouhoub et la société «Numidia Films» signent assurément un très bon opus qui interroge finalement tout le monde, à l'heure où le drame de l'immigration clandestine et des réfugiés crève les écrans. Ce couple d'infortune formé par Saïd et Carmen interpelle les consciences sur la dimension humaine qui transcende toutes les barrières.

«20 ans sans identité» est une succession de scènes où le sourire le dispute aux larmes. Le visage pensif de Saïd est un livre ouvert à qui veut bien lire…

Fiche technique

Titre : «20 ans sans identité»

(20 años sin identidad)

Genre : film documentaire

Durée : 52 minutes

Format : 16/9 Full HD

Année de production : 2016

Réalisateur : Ali Aït Mouhoub.

Par Hassan Moali