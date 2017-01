Pour rappel, en juin 2016, le ministère de la Culture a annoncé une coupe budgétaire touchant les structures culturelles dans le cadre de la politique d'austérité et de restriction des dépenses publiques. Les protestataires, brandissant des banderoles et pancartes sur lesquelles nous pouvons lire «Ne touche pas à mon théâtre», «Pas d'austérité dans la création» ou «SOS TRB en détresse», réclament le maintien au poste des travailleurs visés par ce licenciement, et l'assainissement de la situation financière du théâtre de Béjaïa, dont une dette de l'ordre de 2,8 milliards de centimes. Parmi les travailleurs concernés par cette opération de licenciement, qui prendra effet à la fin du mois en cours, l'on note huit comédiens, des techniciens et des agents administratifs.

R. M.