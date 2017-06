Après une première soirée (vendredi) décontractée et ponctuée d'éclats de rire et d'ambiance très détendue avec l'humoriste Réda Seddiki, hier soir, c'était au tour du chanteur de musique gnaouie, Joe Batoury de mettre du rythme au Bastion 23.

Déjà une semaine écoulée pour ce mois sacré de Ramadhan et durant laquelle, les soirées ramadhanesques ont été très animées. Variétés, concerts, Madih Dini, cinéma en plein air et rencontres littéraires, les activités culturelles nocturnes fusent un peu partout dans la capitale, donnant le choix aux Algérois d'apprécier un large panorama de diversité culturelle et d'activités artistiques, notamment des concerts de chants et de musique. Au Bastion 23 (Palais des Raïs), qui abrite en ce mois sacré de Ramadhan la manifestation culturelle El Manzah a déjà vu deux soirées assez réussies. Vendredi dernier, c'était le jeune comédien humoriste Réda Seddiki qui a enchanté l'assistance par son humour et son jeu de scène. Hier samedi, c'était au tour du chanteur Joe Batoury de briller avec ses sonorités gnaouies et nord-africaines. El Manzah, rappelons-le, est une idée proposée par l'agence La Fabrik, dirigée par l'animateur Mahrez Rabia. El Manzah (qui veut dire terrasse ou cour) est un événement qui propose 14 concerts de musique variés, animés surtout par des chanteurs connus tels que Hamidou, Ayoub Medjahed et Lila Borsali… Il y aura aussi des soirées humoristiques animées notamment par le comédien Kamel Abdet. Aussi, chaque vendredi de ce mois de Ramadhan, une opération de solidarité «Vendredi du partage» procédera à une collecte de sang avec l'Agence nationale pour la collecte du sang. A cette occasion, une caravane est installée à l'intérieur du Bastion 23 à cet effet. Le dernier jour de cette manifestation, à savoir le 27e jour du mois sacré de Ramadhan, une conférence sur l'Islam sera donnée par le théologien Kamel Chekat de la tariqa alawiya.

Solidarité

Aussi, il est à souligner, qu'El Menzah a fait preuve de solidarité en ce mois du partage et du pardon en recrutant neuf trisomiques qui travailleront durant cet événement. Ils ont entre 18 et 34 ans et ont été placés dans différents postes (à l'accueil, à la sécurité, ou encore en cuisine) et auront un salaire raisonnable de 25 000 DA pour ceux qui travaillent cinq jours par semaine. Une belle manière de les insérer dans la vie sociale et de leurs donner une chance dans le monde du travail. Notons, par ailleurs, que l'accès à cette manifestation culturelle est payant (1 200 DA) pour ainsi donner sa vraie valeur à la culture algérienne.

Sara Boualem