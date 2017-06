Le Temps d'Algérie : Quel est votre avis sur l'arrêt de délivrance des agréments aux coopératives par le ministère de la Culture ?

Mohamed Laouadi : Je trouve que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a raison d'arrêter de délivrer les agréments aux coopératives jusqu'à ce que ces demandeurs se conforment aux conditions des activités et même d'instaurer un agrément de durée indéterminée.

Je lui donne entièrement raison d'avoir agi ainsi, parce qu'il y a beaucoup de coopératives de théâtre qui n'ont que le nom pour dilapider des enveloppes budgétaires.

Il est même jugé nécessaire d'assainir la situation et de retirer les agréments aux coopératives improductives, qui n'ont à leur actif qu'une seule production depuis leur création jusqu'à nos jours, et qui continuent comme des sangsues à pomper et à consommer des sommes faramineuses aux caisses de l'Etat.

Il est temps de les stopper avant qu'elles ne ruinent le secteur de la culture... Ma coopérative artistique du théâtre de Port-Saïd assure, chaque année, ne serait-ce qu'une nouvelle production.

Vous n'avez qu'à consulter nos productions, à savoir les pièces théâtrales Bouzouar, Wazir Ourabbi K`Bir, Montserrat, El Mekhlouâe, Appel masqué, ou El Loâba (le jeu), une intrigue policière en forme de comédie sociale.

Et je devrais vous mentionner que ce ne sont pas du n'importe quoi… Ce sont de véritables produits théâtraux.

Que pensez de la coproduction avec les théâtres et les maisons de la culture ?

Lorsque vous proposez des coproductions à certains directeurs de Théâtres régionaux et à des directeurs de la culture, ils évoquent le problème de financements et de récession économique, même lorsque vous leur proposez de payer par la suite en attendant que leurs situations financières s'améliorent.

Sans même se donner le temps d'étudier votre proposition, ils la rejettent systématiquement, mais lorsqu'il s'agit de leurs amis ou certains de leurs protégés, le sésame s'ouvre et tous les moyens financiers, matériels et moyens humains sont mis à leurs dispositions…

Il y a de quoi devenir fou. Le mal n'est pas au niveau du ministère de la Culture, mais au niveau de ces personnes qui se sont infiltrées dans le secteur de la culture.

Elles font tout pour saboter et faire échouer les initiatives au lieu de propulser le théâtre et lui redonner la dynamique.

Le ministre de la Culture devrait sévir pour assainir le secteur de ces virus, qui sont en train de l'affaiblir et de le tuer à petit feu.

Le public a déserté les salles de théâtre à cause de ces gens, qui ne veulent pas innover, mais juste partager avec quelques-uns de leurs amis l'argent du théâtre et de la culture.

Quels sont les problèmes rencontrés par les coopératives et les associations pour ce qui est de la production ?

Vous ne pouvez pas monter une pièce théâtrale au-delà de cinq personnages, parce que les coopératives ne disposent pas des moyens de payer les acteurs et les techniciens, et en même temps de les prendre en charge. Un seul comédien vous exige pas moins de 250 000 Da pour interpréter un rôle. Même les directeurs des Théâtres régionaux et ceux de la culture lorsque vous leur proposez votre produit théâtral, avec plus de quatre comédiens, il vous le refuse, parce que le transport et la prise en charge des comédiens et des techniciens leur reviennent très cher.

Les grandes pièces théâtrales durant cette période de crise économique sont difficiles à monter, parce qu'elles exigent de nombreux comédiens, des moyens financiers et humains colossaux.

Il faut trouver de l'argent, il faut frapper aux portes pour trouver un sponsor. Croyez-moi que ma coopérative est la seule qui a pu monter la pièce Montserrat, grâce aux sponsors qui nous ont remis 1,600 milliard de centimes…

Quel sont les problèmes liés à la production et à la présentation des pièces théâtrales ?

Les présidents des coopératives n'ont pas les moyens pécuniaires pour financer de grands projets, et même lorsqu'ils y parviennent, ils ne peuvent pas les programmer. Et s'ils y arrivent, les prix proposés par représentation sont insultants. Imaginez lorsque l'on vous propose des prix de 30 000 dinars par représentation. Vous ne pouvez même pas rembourser l'argent dépensé. Les Théâtres régionaux et les maisons de la culture se sont donné le mot et nous proposent des prix bas. Le prix d'une représentation ne dépasse 30 000 DA, alors que les cachets des comédiens et le transport du décor reviennent plus chers. Déplacer le décor à Batna nous coûte de 10 000 à 15 000 dinars. C'est pourquoi toutes les associations et coopératives préfèrent jouer sans décor. La plupart des coopératives sont le plus souvent déficitaires, en montant une nouvelle pièce avec plus de quatre personnes. Faîtes vos calculs, vous trouverez que les coopératives sont la plupart perdantes. Personnellement, dans ce cas de figure, je préfère complètement m'arrêter, de mettre la clé sous le paillasson… Si ce n'est l'amour du théâtre qui me retient.

Vos relations avec les directeurs des Théâtres régionaux ?

Certains veulent me mettre à la quarantaine, plus… me mettre à genoux et avoir ma peau…. Mais pour l'amour du théâtre, je continue à lutter, à survivre, parce que c'est le seul métier que je connais et je ne sais pas si je pourrais vivre sans lui.

A. A.