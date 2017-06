Pour raconter en 350 pages cette réalité, Manel Omar a dû faire face à d'énormes obstacles et combattre à bout de bras, les préjugés qui confinent la femme arabe au rang de victime. Forte, d'une identité «complexe» qu'elle revendique et d'une grande expérience dans l'humanitaire, l'auteur est née en Arabie Saoudite de parents palestiniens, et a grandi dans plusieurs villes américaines, notamment en Caroline et Virginie. Aujourd'hui, Manel Omar, qui est vice-présidente du Centre pour le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Institut pour la paix des Etats-Unis, a été à l'origine de nombreuses opérations d'aide humanitaire dans le monde… Nommée parmi les 500 Arabes les plus influents du monde par Arabia Business Power ,en 2011 et 2012, et parmi les 500 musulmans les plus influents du monde par l'Université de Georgetown et le Royal Islamic Strategic Studies Centre en 2009, Islamic Magazine l'a également nommée, en 2007, parmi les dix jeunes visionnaires qui façonnent l'Islam en Amérique…



Un livre, un engagement, un défi

Pour revenir au livre, Manel Omar dira que ce qui l'a poussée à l'écrire c'est justement le travail de résolution de conflit qu'elle a effectué dès l'âge de vingt ans dans le cadre de l'aide humanitaire. «Étant très jeune, j'ai dû lutter afin de m'imposer. Tous ceux qui parlent de conflits humanitaires le font avec des statistiques et des travaux académiques. Moi, je tenais à montrer au monde la vraie vie des gens durant les guerres… Ayant une identité musulmane et arabe, je suis aussi une femme américaine qui porte le hidjab. Et mon identité, c'est une force», explique-t-elle dans son livre. L'engagement de Manel l'a menée à Bagdad (Irak) où elle a vécu pendant deux ans, de 2003 à 2005. De ces deux années est né Pieds nus à Bagdad : Une histoire d'identité, La mienne, et ce que cela signifie d'être une femme dans le chaos. En racontant le quotidien de la guerre en Irak, Manel Omar a voulu rapporter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se construisent à l'ombre de la guerre, transmettre cette image vivante d'un peuple déterminé à se relever, se reconstruire et réaffirmer son identité. L'auteur raconte aussi des choses qui l'ont marquée et lui font admirer cet Irak. «Je veux que le monde sache que la vie continue en Irak en racontant par exemple la tradition des mariages irakiens ou encore que Felloujah [ville irakienne] célèbre pour son succulent kebab… Je veux que le lecteur cesse de voir l'Irak sous le prisme de la guerre, et sache que des milliers de familles se battent au quotidien pour sauver leur vie, leurs traditions, leurs cultures et leur identité», écrit-elle. Le livre est traduit par Imad Ibrahim Abdou et Azmi Tebah. Le titre est inspiré du proverbe irakien qui dit : «Marche pieds nus et les épines vont te blesser».



Un combat authentique

Et comme toute chose vraie et authentique, ce livre dérange et sa publication a connu bien des péripéties avant d'être, enfin, publié une première fois en 2014 chez El Ahllia, une maison d'édition jordanienne. Ayant proposé son ouvrage à un premier éditeur, Manel Omar indique que ce dernier s'est permis des modifications dans son récit jusqu'à le dénaturer, et que lorsque elle a relu son texte, elle n'a pas reconnu son histoire. Pis encore, le message transmis allait à l'encontre de toutes ses convictions et l'image qu'elle défend plus que tout de la femme arabe. Elle explique que cet éditeur avait présenté la femme arabe comme une victime incapable de se prendre en charge, alors que Pieds nus à Bagdad, témoigne du courage et de la persévérance de femmes que même la guerre ne décourage pas. Très vite, elle décide de changer d'éditeur même si cette dernière (l'éditrice) a tout de même tenté de changer la couverture du livre par une photo d'une femme qui pleure. «Il a, donc, fallu expliquer une fois de plus, mon refus formel d'attribuer cette image de femme faible et pleurnicheuse à la femme arabe… Publier le livre tel qu'il est a été le plus grand défi de cette aventure littéraire», estime Manel Omar.

Sara Boualem