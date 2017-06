La troupe de théâtre amateur El-Badil est très appréciée par la qualité de son répertoire très riche et varié.

Là où elle passe, elle laisse une bonne impression. La preuve à deux soirées successives : l'une au Théâtre régional de Batna (TRB), où elle a remplacé la troupe Belliri de Constantine (qui s'est désistée à la dernière minute ), et l'autre au CLS où elle a été programmée par la direction de la jeunesse et des sports. Ses comédiens ont joué dans des salles archicombles. Pendant une heure pleine de surprises, quatre comédiens : Ali Saâdi, Benamor Azzedine Hamida Merzoug (dit Ayache) et Mezaâche Djamel, se sont succédé pour divertir le public, l'amener à rire, à réfléchir, mais aussi dénoncer certains comportements sociaux.

Le spectacle Chèche Matedh'hakch a proposé, sous forme de stands-up, quatre sketches satiriques, dénonçant un certain nombre de comportements humains. Ces sketches, qui sont construits autour de petites scènes burlesques et de formes brèves, prennent appui sur des sujets quotidiens et sur des tracas de la vie.

Ils font rire et, en même temps, poussent le spectateur qui s'amuse à s'interroger sur certains comportements pointés du doigt, sur les travers psychologiques (l'hypocrisie, l'avarice, l'entêtement, la bêtise etc.), à travers le burlesque, la satire, la parodie ou encore l'ironie.

Les personnages de la pièce ont peint des portraits au vitriol, pour dénoncer des attitudes grotesques et, parfois, dangereuses de personnages peu recommandables.

De bons comédiens

Pour la fonction de la pièce, le comédien et metteur en scène, Benamor Azzedine, nous a déclaré sans détour : «Par cet ensemble de sketches, quatre en tout, nous avons fixé comme objectifs, d'abord, faire rire le spectateur, ensuite, le sensibiliser et lui faire prendre conscience de la gravité de certains maux, l'amener à reconnaître le ridicule de certains vices. Les sketches proposés vont le pousser à s'en détacher, voire à les condamner et, surtout, à ne pas les reproduire. La pièce a critiqué également quelques injustices sociales et a même dénoncé certaines mœurs, abus et comportements dangereux telles les fourberies et l'escroquerie…» Le spectacle Chèche Matedh'hakch avait tous les ingrédients pour assurer le succès : suspense, gags et quiproquos.

Le genre de pièces qui fait du bien au moral - entre fous-rires et situations insolites. C'est un spectacle pour se détendre.

Il y a eu beaucoup de rires dans la salle grâce aux rebondissements en cascade.

Un grand bravo aux quatre comédiens pour leur dynamisme sur scène.

Aguellid Aguellil