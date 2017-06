La Journée nationale de l'artiste est commémorée cette année à partir de Mostaganem où il y aura, ce soir, la remise du prix Ali-Mâchi du président de la République pour les jeunes créateurs, à Mostaganem. Hier, en soirée, l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïah accueillait une cérémonie de remise de médailles aux artistes et hommes de culture choisis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour être décorés, notamment de la médaille El Athir et El Achir. Depuis plusieurs années, la Journée de l'artiste est devenue surtout une occasion pour nous rappeler qu'en Algérie, on ne pense pratiquement à l'artiste que durant cette journée pour l'oublier toute l'année.

L'artiste est devenu comme la femme à laquelle on n'offre qu'une après-midi de congé par an pour assister gratuitement à des galas que même Cheb Yazid ne veut plus animer. Cette journée nous rappelle que des artistes tels que Seloua, Ali Mennai, Ali Zoubeïdi et les frères Mohamed et Saïd Hilmi et bien d'autres ont été carrément oubliés.

Retraite forcée

Cela nous rappelle que même les artistes qui ont reçu la carte d'artiste continuent de souffrir. Qu'ils soient en retraite forcée ou jeunes, certains chanteurs et comédiens ne peuvent même pas mener une vie convenable à cause, d'un côté, une retraite minable, et de l'autre, d’une marginalisation pour la participation aux concerts et aux passages sur les chaînes de télévision étatiques.

L'année passée, on avait cité l'ancien chanteur Mohamed Slim qui nous avait offert dans les années 1960-1970, de très beaux chants patriotiques, notamment Ikhwani la tensaw chouhadakoum, et qui percevait un solde de retrait ne dépassant pas les 20 000 DA.

Il faut noter que beaucoup de chanteurs qui étaient de célèbres professionnels ont changé de métier pour subvenir aux besoins de leurs enfants.

Certains, par amour de l'art, ont continué mais en amateurs car ils ne sont appelés à se produire que durant le Ramadhan.

C'est le cas de certains chanteurs programmés par l'établissement Arts et culture pour chanter dans les quartiers de la wilaya d'Alger. Si ce n'est le besoin d'argent, des chanteurs qui étaient célèbres dans les années 1970-1980, refuseraient de se produire dans de telles conditions, c'est-à-dire comme des amateurs. Si durant l'année, certains chanteurs se contentent de donner des cours dans des conservatoires, d'autres vivent avec très peu de moyens car ils n'ont pas l'occasion de se produire pour être payés.

Il faut noter que la commémoration de la Journée nationale de l'artiste, qui coïncide chaque année avec l'anniversaire de l'éxécution par l'armée française du chanteur et Chahid Ali Maâchi, est aussi une occasion pour les artistes de se rencontrer, de parler de leurs problèmes mais aussi de se rappeler les bons et les mauvais souvenirs.

C'est une occasion de rappeler qu’Ali Maâchi, qui était un brillant chanteur, a été pendu par l'armée française aux côtés de deux de ses amis moudjahidine, Djilali Bensotra et Mohamed Djahlène au niveau de la place qui porte aujourd'hui son nom à Tiaret. Cela nous rappelle que beaucoup de nos comédiens, musiciens et chanteurs ont été emprisonnés, torturés et tués en participant à la Guerre de libération nationale.

Malheureusement, certains de ces révolutionnaires tels que le grand comédien Tayeb Abou El Hassan, qui a connu les camps d'internement de Bossuet, Paul-Cazelles et Tefechoun, comme beaucoup d'artistes dont Rachid Berkani et Hassan Hassani, qui deviendra son compère de scène, a beaucoup souffert avant de mourir. On est sûrs que sa seule satisfaction fut l'indépendance de l'Algérie.

La Journée nationale de l'artiste est une occasion de penser à l'artiste mais penser ne suffit pas, il faut agir car nos grands artistes partent. Il faut leur donner les moyens de s'exprimer, de se produire et de produire. Une journée, une médaille ou une soirée d'hommage, ils n'en veulent pas, ils veulent qu'ils soient traités en tant qu'artistes. Ils veulent qu'on les respecte.

Bari Stambouli