Les médailles ont été remises à des personnalités du monde culturel et artistique par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, représentant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en présence, également, du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un grand nombre de ministres, de représentants de l'Etat, d'artistes, d’écrivains et d’intellectuels de tous les domaines de la vie nationale. Le représentant du président de la République a remis des médailles de l'Ordre du mérite national du rang d’«Ahid» à des noms disparus et qui ont marqué la scène nationale. C'est le cas du grand chanteur Khelifi Ahmed, de son vrai nom Ahmed Abbas, au grand chanteur chaoui Aïssa El Djermouni, de son vrai nom Aïssa Merzougui Benrabah, au chanteur chaâbi Abderrahmane Amrani alias Dahmane El Harrachi, à l'auteur compositeur Maâti Bachir, de son vrai nom Bachir Mebarki, au grand comédien Hassen El Hassani, ainsi qu'au comédien et homme de théâtre Ahmed Ayad dit Rouiched. Dans la même catégorie, sont également décorés des noms encore vivants dont l'écrivain romancier Rachid Boudjedra, qui a brillé par son absence lors de la cérémonie, le professeur Mokhtar Nouiouat, la chanteuse Fattouma Lemitti dite Saloua, ainsi que la comédienne Nouria, de son vrai nom Khadidja Benaïda.

D'autres artistes seront honorés

Concernant la médaille du mérite national du rang de «Djadir», celle-ci a été attribuée à 32 intellectuels, écrivains académiciens et artistes. Parmi ces 32 personnalités, on peut citer l'illustre écrivain Abdelhamid Benhadouga, l'écrivain poète et journaliste Tahar Djaout, le grand chanteur compositeur Chérif Kheddam, le chanteur chaâbi Hachemi Guerouabi et le comédien et dramaturge Abdelkadder Alloula. Dans le monde du cinéma, se sont distingués l'inénarrable duo Hadj Abderrahmane dit l'inspecteur Tahar et Yahia Benmabrouk, l'apprenti. L'actrice Farida Saboundji, l'acteur Mohamed Adjaïmi, le cinéaste Merzak Allouache, la comédienne Bahia Rachedi, ont également reçu leurs médailles. La médaille de l'Ordre du mérite national au rang d’«Achir» a été remise à plusieurs artistes tels que Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chekroun, au chanteur Chaoui, Ali Naceri dit Katchou, la chanteuse Laouadj dite Zoulikha et beaucoup d'autres personnalités également. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, dans son allocution, la volonté du président de la République d'honorer les figures du monde artistique et culturel. D'ailleurs, il rappellera que pas moins d'une centaine de personnalités nationales ont été décorées de l'Ordre du mérite national en moins d'une année seulement. La dernière cérémonie date du mois d'avril passé. Cette volonté de réhabiliter les personnalités nationales continuera avec d'autres listes qui seront établies prochainement, dira-t-il. Lors de la même soirée, il a été procédé au lancement de deux timbres postaux en l'honneur de deux grandes dames algériennes. Il s'agit des défuntes chanteuses Warda El Djazaïriya et Fadhila Dziria. Une convention a, d'ailleurs, été signée sur place entre le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et la ministre de la Poste, des Technologies de l'information et du numérique, Iman Houda Feraoun.

Arezki Ibersiene