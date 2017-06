Tous les soirs après le Ftour, Alger est en effervescence. Dans la capitale, la circulation est intense et les embouteillages fréquents, notamment à proximité des Sablettes.

En ce lieu, c'est le rush. De visu, le parking est bondé, et l'autoroute ainsi que l'entrée pour y accéder ressemblent à une fourmilière. Malgré l'étendue de cet espace, il est noir de monde. Familles et enfants sont agglutinés pour avoir un peu de fraîcheur de la mer et jouir de la musique à proximité, avec le concert en plein air, ce jeudi soir, de Hamidou. Au théâtre de verdure Laâdi-Flici, «Les nuits du cinéma» accueillent beaucoup de jeunes. Certaines soirées plus que d'autres en fonction de la cote du film. En ce jeudi, le programme se résume à deux films, dont Tous en scène et Wonder women pour les deux séances, celles de 22h et de minuit. Pour le quatrième art, le Théâtre national algérien propose un panel de représentations en soirée. Pour ce week-end, c'est la pièce Bahidja d'Arezki Mellal et Ziani Cherif qui est à l'affiche.

Des spectacles pour tous les goûts

Le 11 et 12 juin, c'est Enass wa el Kobtane de Tchekhov adaptée par Chawki Bouzid. Ce week-end, la villa Abdeltif a abrité une soirée andalouse avec Zakia Kara Terki, tandis que l'Opéra d'Alger offre un planning de concerts diversifiés.

La salle El Mouggar et le Bastion 23 ne sont pas en reste. Ils ont concocté des programmes avec des spectacles variés de chaâbi, andalou, chansons kabyles, malouf, monologues et humour. A l'évidence comme chaque année, il y en a pour tous les goûts, et les spectateurs trouvent leur enchantement et satisfaction dans ce choix varié de chants et de spectacles. Du côté du centre commercial Ardis, inutile de dire que c'est la même ambiance, une file d'attente pour y accéder et à l'intérieur, c'est la cohue. Les rayons de denrées alimentaires sont envahis ainsi que les boutiques d'habillement. Au regard du prochain Aïd, les familles achètent des vêtements neufs à leurs progénitures. Dans les boutiques, on remarque beaucoup de familles qui s'enquièrent des prix. A Alger centre, la circulation est dense, particulièrement au niveau de la Grande poste. Un concert chaâbi attire bon nombre de badauds et de mélomanes à proximité de la Grande poste. Du côté du boulevard Mohamed V et de la rue Didouche-Mourad, la circulation est lente. Piétons et automobilistes essaient d'arriver à temps aux salles de spectacles et les espaces où sont organisés de nombreux concerts de musique. Vers la place des Martyrs, ce sont les mêmes problèmes de circulation et Bab El Oued où se trouvent la salle Atlas, et le grand espace d'El Kettani est pratiquement bloqué par l'embouteillage. Dans certains lieux, l'animation artistique bat son plein. Comme chaque année, à la même période, les institutions publiques rivalisent d'ingéniosité pour offrir des spectacles variés. Indéniablement, le soir, Alger vit au rythme de ces pulsations ; elle vibre sous les sons du chaâbi et les appels du muezzin.

Kheira Attouche