Pour la soirée de samedi, deux spectacles ont été programmés par le Théâtre régional d'Oum El Bouaghi (TROEB) : Mooh DZ, un one-man-show de l'Association de l'art et de la culture de Sétif, interprété par Toufik Mezâache à la salle des spectacles du TROEB, et la pièce Mesmar fi Dar, écrite et mise en scène par Mohamed Bouiche et interprétée par Nadjib Bouiche et Riadh Lounansa de l'Association culturelle de la création de Batna. Cette dernière pièce a été présentée à la salle des actes de la bibliothèque principale de la lecture de Meskiana. Au Théâtre régional d'Oum El Bouaghi, dans un spectacle solo, alternant à la fois l'humour et le conte, le «one-man-showiste» Toufik Mezâache, artiste plein d'énergie, a fait découvrir au public d'Aïn-Beïda son show intitulé Mooh DZ, un spectacle attachant qui prône avant tout l'amour et la tolérance… à l'image du film hindou Janitou. A travers différents personnages, dans un cheminement simple, des réalités de la vie, d'un quotidien qui ne dit pas son nom, d'une société qui ne cesse pas de souffrir de ses contradictions, le comédien, à la fois humoriste et conteur, a exploré différents sujets de la société d'hier et actuelle, et a réussi à bien faire rire tout le monde…

Improvisation

A travers plusieurs personnages réels ou fictifs, qui ont marqué sa vie d'hier et d'aujourd'hui, le soliste a partagé avec le public d'Aïn-Beïda les espoirs et les déboires d'un Algérien... Des scènes de la vie quotidienne que Toufik Mezâache est arrivé à rendre passionnantes et très drôles. Il a présenté un show mordant et décalé, avec un style unique, avec lequel il a réussi à embarquer le public. Dans cette histoire, entre souvenirs, épreuves et secrets, l'humoriste a bien réussi à peindre des réalités amères que vit la plupart des jeunes Algériens… Par ses histoires drôles, parfois exagérées et pimentées, l'artiste qui s'est fait applaudir a fait plaisir au public en improvisant quelques nouvelles scènes pour maintenir les spectateurs en éveil durant tout le spectacle. A la salle des actes de la bibliothèque principale de la ville de Meskiana, le public a eu droit à la représentation de la pièce théâtrale Mesmar fi Dar, écrite et adaptée par le metteur en scène Mohamed Bouiche, et interprétée par le duo Nadjib Bouiche et Riadh Lounansan de l'Association culturelle de la création de Batna. La pièce traite le thème de la nation, des devoirs et des responsabilités, ou du moins, c'est l'une des questions posées par la pièce Mesmar fi Dar. Le spectateur plonge au cœur de la question identitaire, de la quête de soi et de la tentative de reconstruire une identité.

Aguellid Aguellil