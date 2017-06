L'actrice algérienne Sofia Boutella ne cesse de faire parler d'elle ces dernières semaines. Dans la presse internationale, où elle fait la une des magazines et des journaux les plus réputés, la native de Bab El Oued est encensée pour ses talents et ses grandes qualités.

Plusieurs médias internationaux annoncent déjà Sofia Boutella pour un rôle principal dans Fahrenheit 451 avec Michael B Jordan. Avant même la sortie officielle de la superproduction hollywoodienne La Momie, qui l'a propulsée au-devant du cinéma mondial, Sofia Boutella est déjà convoitée pour d'autres films de même nature.

Ce film, signé par l'Américain Alex Kurtzman qui l'a propulsée au-devant du cinéma mondial, rencontre déjà un grand succès. L'ex-danseuse de la star planétaire Madonna joue un rôle principal dans ce film, près de la grande star hollywoodienne Tom Cruise ainsi que Russel Crowe. Sofia Boutella joue, dans ce film d'aventure, la princesse d'Egypte ancienne, Ahmanet. «Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l'entendement humain.

Des sables du Moyen-Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés.»

La cible des producteurs

«La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde», écrit-on dans le synopsis du film. La sortie mondiale de ce long métrage est prévue pour ce mercredi. Au mois d'août prochain, la terrible fille de Bab El Oued sera également attendue à l'affiche d'un autre film américain Atomic Blonde avec Charlize Theron, James McAvoy et John Goodman. Dans le cinéma, elle s'est distinguée dans le passé dans plusieurs films à succès. En 2015, elle a joué le rôle principal dans Kingsman : Services secrets (Kingsman : The Secret Service) de Matthew Vaughn. L'année dernière, l'actrice américano-algérienne a joué dans trois films : Star Trek : Sans limites de Justin Lin, Tiger Raid de Simon Dixon, et enfin dans Jet Trash de Charles Henri Belleville.

Tel père, telle fille

Sofia Boutella, qui est également l'égérie féminine de la marque Nike, soulève la curiosité des magazines internationaux les plus réputés, tels Paris Match, Gala, Vogue ou encore le New York Times et autres titres prestigieux de la presse. Il faut noter que cette actrice algérienne dispose d'un parcours des plus riches à 35 ans seulement. Ayant brillé dans la danse, Sofia Boutella a participé au tournage de clips des plus grandes stars mondiales, tels Madonna, Michael Jackson, Rihanna, Usher, M.Pokora, Chris Brown ainsi que d'autres encore. Pour rappel, cette grande star de la danse et du cinéma américain est la fille du musicien et compositeur Safy Boutella.

Arezki Ibersiene