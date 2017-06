Une multitude d'activités culturelles et de loisirs est proposée aux jeunes et aux familles algéroises tout au long du mois sacré. Les organismes publics chargés des programmes culturels et de l'événementiel mettent le paquet chaque année pour divertir et créer des animations à même de répondre à une demande de plus en plus grandissante. Mais ces dernières années, des boîtes privées font leur apparition dans ce créneau et proposent des programmes d'animation des plus attrayants. L'un des concepts les plus originaux est incontestablement The Forest. Un café-restaurant lounge, installé au café restaurant Le Paradou, situé en plein cœur de la forêt qui porte le même nom, près de Hydra à Alger. Ce concept est l'œuvre de l'agence d'événementiels Insomnia. Les créateurs de ce projet proposent à leurs clients un programme d'activités culturelles et de loisirs très riche et varié tout au long de la semaine.

Musique et projections

Des soirées musicales et concerts, des jeux de société, des projections et autres activités sont au menu des soirées de ce mois de Ramadhan. L'avantage de ce lieu est qu'il propose de prendre place dans trois endroits différents : l'intérieur du café-restaurant, une terrasse couverte et une autre grande terrasse située dans le jardin, au beau milieu de magnifiques arbres et autres plantes.

Le tout est orné de lumières de différentes couleurs qui donnent un aspect très original à l'endroit. Des fauteuils et tables sont installés dans ces trois espaces. Les clients de cet endroit sont principalement des jeunes et des familles. Une ambiance familiale paisible au beau milieu de la nature règne au The Forest. L'ouverture de cet endroit s'est faite durant la soirée du mois de Ramadhan, avec le duo qui ne cesse de faire parler de lui, Meziane et Chibane. Par la suite, beaucoup d'autres jeunes artistes algériens se sont succédé sur la scène de ce magnifique endroit, tels Abdou Legnawi, Ouled El Hadja Maghnia et beaucoup d'autres. Des activités sportives de divertissement également ont eu lieu avec Winguezz et Zirri Galoche. Les soirées des mardis sont réservées au jeu de société «Le Loup garou» précisent les organisateurs.

Dans la soirée d'avant-hier dimanche, un grand nombre de clients a afflué pour voir le premier match des Verts contre leurs homologues togolais, projeté sur un grand écran installé dans le jardin. Une ambiance familiale électrique avait régné tout au long de la soirée, qui s'est soldée par une victoire des Fennecs. Concernant l'affluence de la clientèle, Tinhinene Makaci, chargée de communication de ce concept, se dit très satisfaite du fait que les clients qui viennent une fois, reviennent toujours.

«Ils deviennent fidèles au rendez-vous et cela nous donne également le courage de donner le meilleur de nous-mêmes pour les satisfaire», dit-elle. A noter que le prix d'entrée à The Forest est fixé à 1000 DA la personne durant les journées de semaine, et 1500 DA les week-ends avec deux boissons offertes.

Arezki Ibersiene