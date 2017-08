La gastronomie japonaise, son cinéma, son histoire ainsi que ses traditions seront, à cette occasion, décortiqués et présentés au public algérois. Nommée la Semaine Japonaise -Matsuri- (fête en japonais), la manifestation comportera un concours de discours en langue japonaise, d'ores et déjà ouvert aux citoyens algériens souhaitant y participer ainsi que des expositions de mangas, des ateliers d'origami et de calligraphie et une conférence sur les arts martiaux séculaires du pays du soleil levant. Dans le programme, figure aussi un concours de cosplay même si ce dernier a l'habitude d'être organisé lors du Festival International de Bande Dessinée d'Alger (FIBDA), qui a réussi jusque-là à drainer un grand nombre de jeunes algériens, aspirants et passionnés de mangas. Le thème choisi pour ce concours est «J'incarne mon personnage japonais favori». Pour participer, chaque candidat (e) devra déjà être âgé d'au minimum 10 ans. Il devra aussi porter un costume représentant un personnage de manga typiquement japonais, qu'il soit inspiré d'un dessin animé, d'un jeu vidéo ou d'un film. Les personnages non japonais seront exclus du concours. Le costume présenté par les candidats devra également être présenté et confectionné de manière correcte et non provocante. La date limite de candidature est fixée au 22 septembre prochain. Les intéressés peuvent envoyer une photo de leurs costumes à l'adresse email, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en signalant COSPLAY.

Sara B.