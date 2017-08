Les trente-deux compositions constituées de floralies plaident pour la passion des fleurs de cette plasticienne, qui a répertorié d'innombrables fleurs aussi bien celles des champs que cultivées. De format moyen, ces toiles réalisées à la peinture à l'huile mettent en évidence les fleurs sous leurs divers aspects et couleurs. Chaque tableau intitulé d'un titre adéquat tels qu’Arum noir, Coquelicot, Orchidée, Tulipe et Fleurs des champs rappellent la nature dans toute sa splendeur et sa démesure.



Hommage à la nature

Par sa peinture avenante, Karima Zidani nous introduit dans son monde enchanté, fleuri et foisonnant. Sa prédilection pour cette thématique confère à son exposition une sorte d'hommage chaleureux à la nature exubérante et généreuse. Pourquoi cette thématique des fleurs ? A cette question, l'artiste déclare ; «J'adore la nature et en particulier les fleurs. Pour moi, chaque femme ressemble à une fleur. Certaines sont délicates comme l'orchidée, d'autres jolies mais épineuses, ou éphémères et elles disparaissent ou sont résistantes comme la fleur de la figue de Barbarie». La talentueuse plasticienne se crée un monde coloré, enluminé à l'image de ces bourgeons et boutons à peine éclos pour certains, ou, au contraire, de ces fleurs bien ouvertes qui semblent nous regarder pour nous souhaiter la bienvenue. Cette abondance de fleurs témoigne de l'opulence de Dame Nature qui a une infinie collection de variétés et de senteurs. Différentes fragrances embaument chaque tableau. Sa palette multicolore, pétillante et enjouée donne beaucoup de punch à ses compositions. Rose, fuchsia, blanc, orange, vert, rouge, jaune, autant de teintes qui montrent le penchant certain de l'artiste pour les couleurs chaudes.

Agréables messages

Cette exposition picturale, qui se tient du 05 au 25 août, permet d'appréhender le monde de floralies de Karima qui nous envoie comme message «Dites-le avec des fleurs».

Des expressions aimables, accueillantes et conviviales avec des fleurs passent mieux et donnent plus de tonalité à la pensée souhaitée. Artiste, Karima Zidani l'est jusqu'au bout des ongles. Cette professeur de dessin dans un CEM est chevronnée dans le domaine. Elle a à son actif plus d'une vingtaine d'années d'expérience avec des expositions individuelles à l'intérieur du pays, notamment à Batna, et celle-ci la première à Alger, ainsi que d'autres collectives au niveau national.

A l'évidence, la peinture de Karima transmet des messages agréables et renseignent sur la gente féminine.

Dans son univers, la femme est synonyme de fleur et est en symbiose avec son environnement.

Kheira Attouche