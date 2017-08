Cette opération, qui a commencé il y a deux semaines, touchera 4 785 auteurs, dans différentes disciplines. Parmi ce grand nombre d'artistes et auteurs algériens qui vont bénéficier de leurs droits, Sami Bencheikh a affirmé que pas moins de 12 auteurs ont dépassé la somme de 12 milliards de centimes. «C'est une grosse somme qui permettra aux auteurs algériens de vivre dignement, et dans de très bonnes conditions» dit-il, et d'ajouter que «les droits d'auteur sont devenus une rentrée d'argent vraiment considérable pour les artistes». Et dans ce créneau, M. Bencheikh affirme que «l'Algérie est le seul pays en Afrique et dans le monde arabe à pouvoir atteindre un tel niveau en matière de protection des droits d'auteur». Cela est le résultat «d'une grande dynamique de création en Algérie, notamment au sein de la jeune génération d'artistes», soutient-il.

La rencontre a vu la présence d'un grand nombre d'artistes, notamment de chanteurs de la nouvelle génération. Appelé à dire un mot sur les activités de l'ONDA, le chanteur Chemsou, du groupe Freeklane, témoigne de la pertinence du travail et du grand rôle que joue l'ONDA dans le paysage artistique national. Ce dernier profite de l'occasion pour inviter tous les créateurs et auteurs algériens à adhérer à l'ONDA. De son côté, la talentueuse star Amel Zen, également présente au rendez-vous, abonde dans le même sens. Celle-ci affirme avoir eu l'idée d'adhérer à l'ONDA avant la sortie de son premier album en 2013. «J'ai senti la nécessité de protéger mon œuvre, comme une maman qui protège son nouveau-né», dit-elle. Pour le chanteur du groupe El Dey, «cette initiative est toujours la bienvenue pour un artiste». Pour la chanteuse Hayet Zerrouk, qui avoue que son premier album est sponsorisé par l'ONDA, ce genre d'initiative fait évoluer le statut de l'artiste dans le bon sens.

Présent également parmi l'assistance, le grand chanteur algérien Rabah Deriassa rappelle que l'ONDA n'est ni une banque, ni une institution qui donne l'aumône aux artistes. Elle distribue de l'argent qui revient de droit aux auteurs. «J'appelle cette institution à préserver et à protéger les œuvres des artistes qui font partie du patrimoine», dit-il, en avouant que la jeune génération d'artistes «fait des choses vraiment merveilleuses».

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, présent lors de la conférence en tant qu'auteur, salue «une entreprise vraiment très professionnelle. L'expérience de l'ONDA, depuis sa création en 1973, est devenue un exemple pour beaucoup de pays. Ces pays veulent bénéficier de l’expérience algérienne en la matière. Il y a également un grand nombre d'artistes étrangers qui souhaitent adhérer à l'ONDA car celle-ci peut défendre, de la plus belle des manières, leurs droits dans n'importe quel pays au monde», avance-t-il. Le ministre de la Culture affirme encore que l'ONDA ne se limite pas à son rôle de protection des œuvres, mais il accomplit un rôle social, et d'encouragement de jeunes artistes. Le même responsable incite le directeur de cette institution a élargir son réseau d'agences au niveau national, qui est actuellement de 17 bureaux implantés à travers les wilayas du pays, «ce qui est déjà largement au-dessus des capacités des pays voisins», affirme Sami Bencheikh. Celui-ci confirme l'ouverture prochaine de trois bureaux dans les wilayas du sud du pays.

Sami Bencheikh déclare que son institution va organiser une deuxième opération d'ici la fin de cette année, qui concernera les droits voisins.