Le tableau du peintre Belkhiri Laalmi, actuellement directeur de la maison de la culture Mohamed Laïd Al-Khelifa de la wilaya de Batna, représente la nature morte aux bijoux d'argent arborés et portés par les femmes pendant les grandes occasions et les fêtes de mariage, dans les montagnes des Aurès reculées. L'œuvre, dont il est question, met en œuvre les plus attrayants bijoux tels les diadèmes (Ej-bine), les boucles d'oreilles, les pendentifs, les bracelets, les fermoirs de ceintures et surtout les anneaux de cheville (Khoulkhal et R'dif) «pour montrer les propres spécificités en matière de bijoux et témoigner de la diversité culturelle de notre pays», comme ne cesse de le répéter le peintre Belkhiri Laâlmi. Les bijoux qu'on voit dans ce tableau n'ont pas fini d'orner les cous, les poignets, les oreilles et les chevilles des femmes auressiennes. Ils semblent faire de la résistance, traverser le temps et raconter leur histoire à celui qui veut écouter. A travers ce tableau, Belkhiri Laâlmi a réussi à faire sortir ce trésor de l'ombre et l'exposer dans son écrin pittoresque et sublime pour mettre en exergue la beauté et la richesse de notre patrimoine auressien. Pour donner un aspect esthétique à ces objets, l'artiste a utilisé une gamme chromatique, reflétant l'harmonie si particulière à la région de l'Oued Abdi où le Tell et le Sahara se côtoient. Au final, les bijoux peints par Belkhiri Laâlmi offrent un bouquet de couleurs très variées, une audacieuse et paradoxale harmonie dans la confrontation tonique de couleurs intenses, tranchées et contrastées. Les bijoux chargés de sens et de signification subjuguent les yeux de celui qui les observent et le fait transporter dans les rêveries. Une autre manière d'archiver notre patrimoine.

A. A.