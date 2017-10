Dans le premier numéro, un dossier sur le cosplay en Algérie rappelle les modalités de ce concours ayant eu un grand succès auprès des jeunes à l'occasion du 10e Festival international de la bande dessinée d'Alger (FIBDA).initié par les éditions Z-Link , le FIBDA et l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA), le cosplay est devenu un rendez-vous incontournable de ce festival. Il draine beaucoup de jeunes en quête de divertissements et de déguisements. Ce dossier donne les grandes lignes sur les critères de sélection, sur le jury dont l'édition du cosplay 2016 a été présidée par une cosplayeuse française, qui a remporté le titre de championne du monde du Worl Cosplay Summit, en 2007, au Japon. Bon nombre de jeunes cosplayeurs ont présenté des costumes époustouflants inspirés de leurs héros et personnages de BD, notamment Trio Naruto, Anko Drow, Star War, Alice Liddel Dragon Slayer et War Wolf U.N.T. Ces deux derniers ont remporté respectivement le premier et second prix du cosplay de l'édition passée. On retrouve, également, 6 mangas passionnants dont Cycle of War, Zeranoss, Degga2 et Jawad. Chaque bande dessinée réalisée par des mangakas évoque une histoire de leur imaginaire fécond et du cru local, tout en y incluant des robots et des extraterrestres. En central du magazine, un poster est offert représentant le personnage du jeu vidéo Zelda, ce valeureux chevalier qui délivre la belle princesse enfermée dans un château des griffes des monstres.

Des conseils pour les enfants

Dans ce numéro, une page a été consacrée à l'utilisation judicieuse de l'électricité sous forme de BD. A travers cette BD, il y a une sensibilisation sur l'utilisation des appareils électroménagers à des heures adéquates et au gaspillage. La revue du mois d'août revient sur les dangers du chauffage et du gaz. C'est à l'école que le jeune garçon apprend les dangers et les graves conséquences d'une négligence ou défaillance du gaz. La suite des séries des 6 mangas se poursuit à travers ces bandes dessinées. Un entretien de M Bencheikh El Hocine Sami, le directeur de l'ONDA, renseigne sur les modalités d'obtention de la carte d'artiste ainsi qu'un entretien du réalisateur Alexander Heboyan du film d'animation Mune, le gardien de la lune visionné au CCF donne un avis sur sa grande distribution au niveau international et sur les personnages en 3D et en 2D du film. Dans les deux numéros, une page news intitulée Laabnews donne les dernières nouveautés en matière de BD, de films d'animation et de nouvelles salles de Flash games, ainsi que sur l'exposition au Mama des affiches mangas de la revue Laabstore, lors du 10e anniversaire d'existence de cette revue. Laabcourrier et Laabannonces donnent respectivement un aperçu des avis et des suggestions des férus de BD, ainsi que l'achat et la vente de jeux vidéo, de consonnes et de pin's. En outre, il y a des annonces d'adresses de magasins de jeux vidéo à Alger, Boumerdès, Tipaza et Tizi Ouzou. En pages centrales, on retrouve un poster du groupe sud-coréen de K-pop BTS, le plus visionné sur Youtube avec plus de 4 milliards de vues. Ce magazine intéressant, qui peine à paraître au regard des coûts de l'édition, est une vitrine pour la bande dessinée algérienne et permet de se familiariser avec les mangakas.

Kheira Attouche