Ce jeudi, les comédiens du Théâtre régional de Batna ( TRB) ont présenté la piece Zaouedj Mikhbari qui, pourtant a déjà eu du succès, devant un public composé d'une dizaine de personnes seulement alors que l'entrée est gratuite.

C'est le divorce entre le Théâtre régional de Batna et le public, bien que le thème de la pièce soit le mariage. Voilà les conséquences de la rupture des spectacles depuis des mois.

La chaîne est maintenant rompue et c'est difficile de retrouver les maillons pour rétablir la transmission. Même les quelques comédiens, qui étaient devant la porte d'entrée en train de discuter, n'ont pas daigné entrer. C'est l'indifférence totale ! Ce coup fatidique est-il programmé ? Par qui ? Les gens passaient devant le Théâtre, sans jeter de regard dans sa direction, comme s'il n'existait même pas. Ces foules d'autrefois amassées devant les portes d'entrée pour acheter leur billet ont déserté les lieux et se sont volatilisées. Tout semble avoir disparu. Plus rien, comme si cela n'avait pas existé.

Rupture

Les deux panneaux de la porte d'entrée étaient grandement ouverts… Deux policiers en faction, un agent d'accueil étaient en train de discuter pour tuer l'ennui, tellement ils n'avaient rien à faire. Les avis sur ce divorce entre le public et le Théâtre régional de Batna diffèrent d'une personne à une autre, mais tout le monde était d'accord sur un fait : la rupture entre le théâtre et le public est consommée. Le régisseur Azzedine Mihoubi (à ne pas confondre avec le ministre de la Culture) avait trop patienté, pour donner le signal pour le lever de rideau.

Les dix personnes dans la salle commençaient à piaffer d'impatience. Les trois coups du brigadier furent donnés. La pièce commença. Que c'était éprouvant de jouer devant une salle vide ! Les trois comédiens : Boubir Salah, Azzedine Benamor, Messaoudi Aïcha, jouissant d'un grand professionnalisme, s'étaient donnés à fond pour faire divertir et faire rire les dix spectateurs, comme si la salle était pleine. Les quatre dames assises à la première ligne se tortillaient de rire. La pièce est très comique, légère et divertissante. Le comédien et metteur en scène Oudjit Samir, présent parmi le public, se désolait pour ce qui arrive au Théâtre régional de Batna.

Des comédiens payés à ne rien faire !

L'ambiance d'autrefois a disparu. Il ne reste qu'une salle vide et quelques comédiens, qui se déplaçaient sur scène. On oublie la pièce et les comédiens pour nous rappeler les soirées d'autrefois où le nombreux public ne trouvait pas de place pour s'assoir et certains suivaient même le spectacle debout.

Est-ce un problème de publicité et d'information, un problème de qualité de spectacle, d'accueil ou autres ? Il serait temps que le directeur du TRB organise des tables rondes pour mieux disséquer le mal et trouver la solution pour faire ramener le public au théâtre.

La comédienne Messaoudi Aïcha a déclaré : «Comme vous voyez, nous travaillons et eux (les autres comédiens du TRB) se présentent le jour de la paie, ils encaissent leur argent et rentrent chez eux. Ils ne daignent même venir assister à la pièce».

Le comédien et metteur en scène Boubir Salah nous a indiqué quelques jours avant cette soirée, qu'il irait voir le directeur afin qu'il revoie sa paie, parce que, lui, il travaille alors que d'autres comédiens se tournent les pouces.

Aguellid Aguellil