Tout le monde qui se trouvait sur l'ancienne place de la République se demandait s'il s'agissait d'une pièce de théâtre programmée et que le public était finalement revenu.

C'est ce que nous avions crû en premier temps, malheureusement notre joie fut courte, comme tous les présents. Ah ! Combien nous étions déçus et frustrés lorsque nous avions su qu'il s'agissait de repas distribués aux participants d'une manifestation de photographie. Pourquoi ? Y a-t-il un manque de restaurants à Batna ?

On sait qu'il y a des maisons de jeunes, des salles à la maison de la culture, des auberges sans compter le complexe des loisirs et des sports Kechida, qui est doté d'une cantine. Pourquoi ces repas à la mezzanine au Théâtre régional de Batna ? Certains, comédiens sur la place publique en face du théâtre n'avaient pas raté l'occasion pour commenter : «Malheureusement, maintenant nous ne faisons pas du théâtre, nous distribuons des repas».

Tout le monde s'étonne. Pourquoi cette programmation alors qu'une école privée a loué la salle pour une période de six jours afin que des leçons de théâtre soient dispensées à leurs élèves par un comédien et metteur en scène.

Il y avait également la programmation de la pièce théâtrale du Théâtre régional de Batna, Zouedj Mikh'bari, du comédien et metteur en scène Salah Boubir.

Tous les responsables du théâtre s'en lavent les mains et rejettent la balle vers la direction de la culture de la wilaya qui aurait, selon eux, pris cette décision.

Aguellid A