L'événement a eu lieu devant des dizaines de spectateurs, qui ont chaudement applaudi l'artiste à la fin du spectacle. Celui-ci a mis en place, pour les besoins de sa performance, une installation artistique originale : des boules de papier froissé, des feuilles jetées par terre, des romans accrochés aux murs par des vis.

L'auteur de Zarta (édition Barzakh, 2000) a réussi à capter l'attention de son public dès les premiers moments de la performance, et le plonger dans un univers de romans, de théâtre, d'art, le tout enveloppé dans un cercle de mémoire qui remonte en surface. Dans cette lecture-installation, il est question de «ratures» plus que de «litté».

De boules de papier froissé. De chapitres biffés. De carnets intimes exhumés du caveau du temps. De déchets papier devenus archives. Il y est question aussi de «bibliocaustes» et d'autodafés, de manuscrits refusés par le marché, de livres broyés et d'écrivains assassinés. Entre destruction et recyclage poétique, un autre récit s'écrit. Un livre qui revient de loin : L'ANTILIVRE, écrit l'auteur du spectacle.

Celui-ci se met dans la peau du livre et se raconte dans Annulé à l'inventaire. «J'ai atterri hier dans le Magasin Aveugle parmi une nouvelle fournée d'opus estampillés, comme moi : PILON. Encore une tripotée de livres dont personne ne veut, pour X raison : livres trop vieux, livres obsolètes, livres abîmés, livres chiants, livres numérisés, livres plagiaires, livres mutants, livres de starlettes passées de mode, livres ne répondant pas aux critères d'enrichissement des collections…

Et j'attends. J'attends la prochaine benne, la prochaine navette vers la presse à papier, la faucheuse d'alphabets. Le grand retour vers le Grand Rien. La Page Blanche Virginale. Avec un peu de chance, je pourrais être recyclé en grand bouquin de philo. Ou en BD. Ou même en Encyclopédie des Pois Chiches, ça me convient. Hasardeuse métamorphose. Suave métempsychose qui peut virer à la psychose en cas de mauvaise manipulation de la part du cartonnier. Car si je n'ai pas de bol, je finirais PQ. Après avoir été noble papier culturel, écrin pour les pépites de l'esprit humain, je me ferais le réceptacle des déchets organiques des hommes, écrivains ou pas. Bien sûr, l'idéal serait de retourner au Tronc Originel, l'arbre généalogique dont sont sortis tous les miens. Panthéon de chlorophylle. Eden bibliophile. Palimpseste apaisé, après avoir épuisé toutes les couches de l'écrire».

L'écrivain-journaliste, qui se révèle artiste accompli termine sa performance par un moment de grande émotion, évoquant des artistes, des journalistes, écrivains et autres victimes de l'hydre islamiste. En somme, un spectacle qu'il ne faut jamais rater.

Arezki Ibersiene