Une quarantaine d'années sur la scène théâtrale, sans compter la télévision et le cinéma.L'un des premiers comédiens du Théâtre régional de Batna (TRB), Salah Boubir, s'apprêtait à monter sur scène pour interpréter le rôle du père dans la pièce Zaouedj Mikh'bari, dont il est le metteur en scène et laquelle est à sa 17e représentation, quand nous l'avons sollicité pour répondre à nos questions relatives à la pièce et au TRB

.

Le Temps d'Algérie : On raconte que vous avez apporté des changements à votre pièce théâtrale Zaouedj Mikh'bari. Pourriez-vous nous parler de ces changements ?



Salah Boubir : Non ! Nous n'avons apporté aucun changement, ni au niveau du texte, ni du jeu, ni du décor. C'est la même pièce comme nous l'avons toujours jouée ici à Batna ou ailleurs. Certes, parfois des situations imprévues s'imposent et nous sommes obligés d'improviser pour nous en sortir du cul-de-sac où nous nous sommes retrouvés. Nous sommes à la 17e représentation, c'est presque la même pièce que nous avons jouée. A chaque représentation, nous gagnons d'assurance et d'expérience et à chaque fois, la représentation est meilleure que les précédentes…

Pourquoi le public boude-t-il le Théâtre régional de Batna ces derniers mois ? Est-ce pour la qualité des pièces qu'il propose ou pour une autre raison ?

Je ne crois pas que le public boude le théâtre, mais je pense plutôt qu'il est mal informé. Ce n'est pas avec un écrit scotché et deux affiches placardés dans l'espace réservé à l'information du TRB que l'on draine le public et remplit la salle. Si les responsables à la tête du TRB veulent vraiment jouer à guichets fermés, ils devraient mettre le paquet, organiser une véritable propagande pour informer le public de la présentation de la pièce théâtrale. Malheureusement, nous savons tous que le TRB traverse une crise budgétaire et n'a pas les moyens de débourser le moindre centime pour la publicité. Il y a une autre raison, dont je n'ai pas parlé…

Laquelle ?

C'est l'accueil du public, qui devrait être aussi amélioré. Lorsque le spectateur vient, il devra être bien accueilli de la porte jusqu'à la salle des spectacles. Lorsqu'il est bien pris en charge, même si le spectacle est payant, il y assistera en grand nombre, croyez-moi.

Malheureusement ni le public, ni les comédiens ne sont bien considérés…

Nous sommes tous rabaissés.

Pourquoi les textes des auteurs ou dramaturges locaux ne sont-ils pas montés en pièces théâtrales ? Sont-ils faibles comme prétendent certains responsables du théâtre ?

Pourquoi le texte local n'est pas monté en pièce théâtrale ? Tout simplement parce qu'il n'est pas lu. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les écrivains ou les dramaturges locaux continuent à ne pas être encouragés, d'être marginalisés et ignorés au profit des autres étrangers tels que Tchékhov, Molière et Durrenmatt. On puise dans le répertoire international au mépris des écrivains locaux pour des considérations qu'on ne peut toutes énumérer.

Pourquoi le syndicat des travailleurs du TRB ne s'est-il pas manifesté pour dénoncer ces faits qui risquent avec le temps de dévaloriser l'image de votre entreprise ?

Pour le moment, le syndicat est silencieux.

Il observe et espère que les choses s'améliorent. Nous leur avons accordé assez de temps pour apporter les améliorations…

Mais comme je constate que les choses n'évoluent pas positivement et que tout ce qui intéresse ces gens est d'être payées. Le jour où nous réagirons, ce sera le déluge.

Aguellid Aguellil